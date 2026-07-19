Стала известна сумма выручки ФИФА за время проведения чемпионата мира Guardian: ФИФА выручит более 15 миллиардов долларов за проведение ЧМ-2026

Москва19 июл Вести.Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) за время проведения чемпионата мира 2026 года превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации журналистов, перед началом турнира организация рассчитывала получить выручку в 11 миллиардов долларов, но увеличила показатели за счет продажи билетов, в том числе на вторичном рынке.

ФИФА объявит о рекордных доходах в размере 15 миллиардов долларов... от чемпионата мира по футболу этим летом, что значительно превысит целевые показатели, установленные до начала турнира говорится в публикации

Отмечается также, что благодаря повышенной выручке у Соединенных Штатов может появиться шанс принять еще один чемпионат мира по футболу в ближайшем будущем.

19 июля состоится финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.