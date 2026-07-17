ФИФА выпустит специальные перстни для победителей чемпионата мира 2026 года Победители ЧМ-2026 по футболу впервые получат чемпионские перстни

Москва17 июл Вести.Игроки сборной, которая одержит победу в финале чемпионата мира по футболу 2026 года, получат чемпионские перстни. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

По ее информации, всего планируется изготовление 2026 изделий. Как уточняется, 30 из них зарезервированы для победителей чемпионата, остальные перстни болельщики смогут купить по всему миру.

Чемпионские перстни вручат победителям впервые в истории. Традиция вручения таких изделий популярна в североамериканских спортивных лигах.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 19 июля между командами Аргентины и Испании.