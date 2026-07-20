В Испании готовятся к массовым гуляниям в честь победы сборной на ЧМ-2026 В Испании празднование победы сборной на ЧМ-2026 может продлится целую неделю

Москва20 июл Вести.В Испании готовятся грандиозные массовые гуляния в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, которые могут продлится целую неделю. Об этом рассказала журналист ИС "Вести" Ася Емельянова.

В финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и впервые за 16 лет стала победительницей мундиаля.

В три часа, уже об этом известно, кубок и сама сборная прилетят в аэропорт Барселоны. Готовятся грандиозные гуляния, скорее всего, вообще страна будет гулять целую неделю… Как уже написали все, для Испании начинается золотая эпоха. Напомню, Испания еще и действующий чемпион Евро-2022 рассказала Емельянова

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира по футболу. Первый трофей она получила в 2010 году.

Барселоне, пожалуй, было тяжелее всего выбирать за кого болеть, потому что с одной стороны, в основном составе сборной шесть основных игроков клуба "Барселона", а с другой стороны, Лионель Месси. Давайте скажем честно, когда мы говорим "Барса", подразумеваем Месси. С 2021 года он не играет за команду, но отдал "Барсе" 21 год, учитывая те годы, которые он провел в Академии, отыграл 17 сезонов, подарил много побед. В общем, все равно накануне Барселона болела за свою сборную отметила журналист

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси признал превосходство сборной Испании в финале чемпионата мира.