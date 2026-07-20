Испанские футболисты побили рекорд сборной Италии по беспроигрышной серии Сборная Испании превзошла рекорд итальянцев по беспроигрышной серии матчей

Москва20 июл Вести.Сборная Испании по футболу установила новый рекорд, добившись самой длительной серии матчей без поражений.

Это достижение стало возможным благодаря победе в финале чемпионата мира 2026 года над сборной Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время, передает ТАСС.

Беспроигрышная серия испанской команды без учета товарищеских встреч и серии пенальти составляет 38 матчей без поражений, начиная с марта 2024 года.

Таким образом, Испания превзошла предыдущий рекорд сборной Италии, которая с 2018 по 2021 год оставалась непобедимой в 37 матчах подряд под руководством Роберто Манчини, бывшего тренера петербургского ФК "Зенит".

Сборная Испании стала чемпионом мира впервые за 16 лет. В 2010 году испанцы стали победителями мундиаля, обыграв команду Нидерландов (1:0). Нынешняя победа сделала "красную фурию" двукратным обладателем Кубка мира.