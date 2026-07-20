Москва20 июлВести.Сборная Испании по футболу установила новый рекорд, добившись самой длительной серии матчей без поражений.
Это достижение стало возможным благодаря победе в финале чемпионата мира 2026 года над сборной Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время, передает ТАСС.
Беспроигрышная серия испанской команды без учета товарищеских встреч и серии пенальти составляет 38 матчей без поражений, начиная с марта 2024 года.
Таким образом, Испания превзошла предыдущий рекорд сборной Италии, которая с 2018 по 2021 год оставалась непобедимой в 37 матчах подряд под руководством Роберто Манчини, бывшего тренера петербургского ФК "Зенит".
Сборная Испании стала чемпионом мира впервые за 16 лет. В 2010 году испанцы стали победителями мундиаля, обыграв команду Нидерландов (1:0). Нынешняя победа сделала "красную фурию" двукратным обладателем Кубка мира.