Москва20 июл Вести.Вратарь сборной Испании Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года и стал обладателем престижной награды "Золотая перчатка".

Испанцы победили команду Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса. "Красная фурия" стала чемпионом мира во второй раз в истории.

Симон, выступающий за клуб "Атлетик" из Бильбао, в восьми матчах турнира пропустил только один мяч и семь раз отыграл на ноль.

В ходе чемпионата испанский голкипер установил несколько рекордов, включая самую длинную сухую серию на одном турнире и в истории чемпионатов мира, а также наибольшее количество матчей без пропущенных голов в течение одного первенства.

Награда "Золотая перчатка", до 2010 года носившая имя легендарного советского вратаря Льва Яшина, вручается лучшему голкиперу чемпионата мира с 1994 года.