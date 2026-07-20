Приведший Испанию к победе в ЧМ-2026 Торрес стал лучшим игроком финала турнира Лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу признан Ферран Торрес

Москва20 июл Вести.Испанский футболист Ферран Торрес, забивший победный гол в финале чемпионата мира (ЧМ-2026), назван лучшим игроком матча, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Испания одержала победу над сборной Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время.

Торрес вышел на поле на 62-й минуте и забил решающий гол в дополнительное время, на 106-й минуте. Этот гол стал для вингера испанской команды единственным на турнире.

Он также стал вторым в истории вышедшим на замену футболистом, который забил победный гол в финале чемпионата мира. Первым в 2014 году был немец Марио Гетце, который также принес победу своей команде в матче против Аргентины (1:0 в дополнительное время).

Для сборной Испании победа на нынешнем мировом первенстве стала второй в истории. Первый титул чемпионов мира команда завоевала в 2010 году.