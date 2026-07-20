Два человека погибли в Испании в ходе празднования победы сборной на ЧМ

Два человека погибли, 80 пострадали в торжествах в связи с победой Испании на ЧМ Два человека погибли в Испании в ходе празднования победы сборной на ЧМ

Москва20 июл Вести.Два человека погибли и 81 пострадал в Испании при праздновании победы сборной страны в финале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает новостное агентство EFE.

Празднования победы Испании в финале чемпионата мира по футболу привели к гибели двух человек, более 80 пострадавшим и как минимум 12 задержаниям по всей стране пишет агентство

По данным агентства, в городе Сонсека скончался 20-летний молодой человек — у него начались судороги прямо во время просмотра трансляции. В Сьюдад-Родриго жертвой праздника стал 13-летний подросток, погибший при обрушении фонтана.

В Мадриде правоохранители задержали семь человек. Пятеро из них проходят по делу о преступлении на почве ненависти после ссоры в баре, один арестован за хулиганство и нападение на полицейского на площади Сибелес, еще один — за грубое неповиновение стражам порядка на Пуэрта-дель-Соль. Всего столичные больницы приняли 36 пострадавших.

В Барселоне полиция арестовала трех человек по подозрению в кражах, а медицинская помощь потребовалась 29 местным жителям и гостям города. В Валенсии задержаны еще двое — за нападение на сотрудников полиции.

Кроме того, в Наварре Гражданская гвардия выясняет обстоятельства нападения группы людей в масках на военнослужащих, которые смотрели финал в баре Берриосара. В результате пострадали шесть человек, трое из них — военные. В Бильбао полиция установила личности 20 участников инцидента, связанного с попыткой сорвать публичный показ матча на большом экране.

Финальный матч чемпионата между сборными Аргентины и Испании прошел 19 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Испанская команда победила со счетом 1:0 в дополнительное время.