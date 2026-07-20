В Испании подросток погиб во время празднования победы на ЧМ В Испании празднование победы на ЧМ закончилось гибелью подростка

Москва20 июл Вести.Подросток погиб в Испании во время празднования победы национальной сборной по футболу в финале чемпионата мира. Трагедия произошла в городе Сьюдад-Родриго, который расположен в автономном сообществе Кастилия-и-Леон, сообщила местная мэрия на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Мэрия выразила соболезнования в связи со смертью 13-летнего мальчика. В администрации отметили, что событие, которое должно было стать праздником в честь победы сборной Испании на ЧМ-2026, обернулось трагедией для всего муниципалитета.

По данным газеты El País, несколько молодых людей праздновали победу испанской сборной, находясь внутри фонтана. В какой-то момент часть конструкции обрушилась и один из камней упал на мальчика. Полицейские попытались оказать помощь подростку, однако он скончался. Еще два человека пострадали, уточняется в материале.

Финальный матч чемпионата между сборными Аргентины и Испании прошел 19 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Испанская команда победила со счетом 1:0 в дополнительное время.