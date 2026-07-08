Фанат погиб в беспорядках после выхода сборной Аргентины в 1/4 финала ЧМ Фанат погиб в результате беспорядков при праздновании победы сборной Аргентины

Москва8 июл Вести.Один человек погиб в результате беспорядков, произошедших во время празднования выхода сборной Аргентины по футболу в 1/4 финала чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, сообщает La Nacion.

По данным издания, трагедия произошла в аргентинском городе Каньюэлас. Во время гуляний 46-летний местный житель Франко Депаули получил камнем по голове, стоя у багажника своей машины. Родственники оперативно доставили его в ближайшую больницу, но он скончался от черепно-мозговой травмы. Реанимировать его не удалось.

Полиция в ходе расследования случившегося просмотрела записи с камер видеонаблюдения и определила подозреваемого в убийстве Депаули. Им оказался 20-летний Иван Науэль Лебреро, именно он, по версии правоохранительных органов, бросил камень, попавший в мужчину.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Сборная Аргентины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира, одержав волевую победу над командой Египта со счетом 3:2. Встреча 1/8 финала прошла 7 июля в Атланте, к 79-й минуте матча аргентинцы уступали в два мяча, но сумели сравнять счет и вырвать победу в основное время.