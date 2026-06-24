В Италии футболиста застрелили после ссоры во время матча Футболиста-любителя убили в Италии после жесткой ссоры на матче

Москва24 июн Вести.21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано в итальянском Неаполе был убит после ожесточенной словесной стычки из-за нарушения правил во время игры в мини-футбол. Об этом сообщает британский портал Need to Know.

Следствие полагает, что трагедии предшествовала длительная вражда, начавшаяся в конце марта после эпизода во время игры в мини-футбол. В том матче Спасиано, имевший также боксерский опыт, вступил в конфликт с более молодым игроком из-за нарушения правил. Спор перерос в рукоприкладство, для прекращения которого потребовалось вмешательство очевидцев.

По мнению итальянских правоохранителей, конфликт не был исчерпан по окончании игры. В течение нескольких месяцев вражда продолжалась и неоднократно приводила к уличным столкновениям. Согласно данным осведомленных источников, в этих потасовках Спасиано чаще всего выходил победителем.

Основным подозреваемым по уголовному делу является 16-летний местный житель. Источники указывают на его родственную принадлежность к мафиозному клану Ло Руссо в Неаполе. Кроме того, в распоряжении следствия есть сведения о неоднократных угрозах в адрес Спасиано, которые подросток направлял через мессенджеры. При этом в полицию по факту этих угроз никто официально не обращался.

Ранее на севере Англии после мероприятия по случаю летнего солнцестояния обнаружили тело убитого молодого человека, лежащее в кругу камней. По подозрению в убийстве уже задержан 41-летний мужчина.