Тело мужчины в кругу камней нашли в Англии после фестиваля летнего солнцестояния

В Англии тело мужчины нашли в кругу камней после фестиваля летнего солнцестояния Тело мужчины в кругу камней нашли в Англии после фестиваля летнего солнцестояния

Москва24 июн Вести.На севере Англии после мероприятия по случаю летнего солнцестояния обнаружили тело убитого мужчины, лежащее в кругу камней. Об этом сообщили в полиции графства Дербишир.

Как уточняется, погибший – 26-летний Айзеку Клэр-Уоттс из Ноттингема.

В понедельник (22 июня. – Прим. ред.) в каменном круге Nine Ladies (Девять дам. – Прим. ред​​​.) в Стэнтон-Лиз было обнаружено тело мужчины говорится на сайте полиции графства

По словам детектива-инспектора Тони Оуэна, молодой человек был убит "самым жестоким образом". По подозрению в убийстве уже задержан 41-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.

Круг камней Nine Ladies – памятник, относящийся к бронзовому веку. Его возраст составляет около 3-4 тысяч лет.