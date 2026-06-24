Москва24 июнВести.На севере Англии после мероприятия по случаю летнего солнцестояния обнаружили тело убитого мужчины, лежащее в кругу камней. Об этом сообщили в полиции графства Дербишир.
Как уточняется, погибший – 26-летний Айзеку Клэр-Уоттс из Ноттингема.
В понедельник (22 июня. – Прим. ред.) в каменном круге Nine Ladies (Девять дам. – Прим. ред.) в Стэнтон-Лиз было обнаружено тело мужчиныговорится на сайте полиции графства
По словам детектива-инспектора Тони Оуэна, молодой человек был убит "самым жестоким образом". По подозрению в убийстве уже задержан 41-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.
Круг камней Nine Ladies – памятник, относящийся к бронзовому веку. Его возраст составляет около 3-4 тысяч лет.