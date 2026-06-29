Четверых обвиняемых в убийстве студента отправили под стражу в Омске

В Омске заключили под стражу обвиняемого в убийстве студента и его пособников Четверых обвиняемых в убийстве студента отправили под стражу в Омске

Москва29 июн Вести.В Омске шестеро молодых людей — трое парней и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет — обвиняются в убийстве. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Омской области.

По данным следствия, 20 июня 2026 года молодые люди договорились убить знакомого 20‑летнего студента. Причиной стала личная неприязнь: одна из девушек сильно конфликтовала с парнем.

Обвиняемые сказали студенту, что хотят передать ему что‑то ценное и заманили к заброшенному зданию. Там они связали ему руки и ноги строительной лентой, а потом переместили на пустырь недалеко от улицы 10 лет Октября. Юношу несколько раз ударили ножом в шею и грудь — от полученных ран он скончался на месте.

Следователь обратился в Куйбышевский районный суд Омска, чтобы для всех шестерых выбрали меру пресечения.

Суд с учетом представленных материалов и данных о личностях постановил избрать четверым обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с содержанием в СИЗО говорится в сообщении

Ходатайства в отношении двух оставшихся обвиняемых находятся на рассмотрении суда.