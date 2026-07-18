Силовики задержали двоих мужчин, убивших и расчленивших знакомого в Ленобласти Задержаны обвиняемые в убийстве омича, чьи останки нашли в пакетах в Ленобласти

Москва18 июл Вести.В Ленинградской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в убийстве уроженца Омской области, чьи останки были обнаружены в нескольких пакетах возле карьера Мяглово в мае 2026 года. Как сообщает ГСУ СК России по региону, предполагаемые преступники избили жертву до смерти, а после расчленили тело, чтобы скрыть случившееся.

На территории Челябинской области задержаны житель Курской области 1986 года рождения и уроженец Челябинской области 1973 года рождения… Мужчинам предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

По версии следствия, убийство произошло в июле 2025 года в квартире дома на Пражской улице в городе Кудрово, мотивом расправы послужили личные неприязненные отношения. Фигуранты набросились на мужчину и нанесли множественные удары по разным частям тела, а после того, как тот перестал подавать признаки жизни, расчленили на семь частей, разложили по пакетам и оставили в канаве в лесу. Останки нашли почти через год.