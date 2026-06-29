В Омске задержали семерых подозреваемых в убийстве студента Волк: в Омске раскрыто жесткое убийство студента группой лиц

Москва29 июн Вести.Семь жителей Омска были задержаны по подозрению в жестоком убийстве студента одного из городских вузов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о его пропаже поступило в полицию 21 июня. Спустя 5 дней тело юноши было обнаружено на заброшенной территории. На нем были признаки насилия.

Оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения молодого человека написала Волк

Знакомые студента заманили его на пустырь, после чего связали его, нанесли несколько ударов ножом и попытались спрятать тело. Причины убийства носили корыстный характер, добавила официальный представитель МВД.

Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.