Москва30 июн Вести.Убийство студента одного из омских учебных заведений могло произойти на фоне личной неприязни. Эта причина называется в региональном СК основной, сообщает ТАСС.

Одна из девушек, обвиняемых в убийстве 20-летнего молодого человека конфликтовала с ним.

Рассматривается несколько версий, основная – личные неприязненные отношения говорится в публикации

О роли каждого в совершении преступления пока говорить рано, подчеркивают в СК Омской области.

Ранее сообщалось об убийстве 20-летнего студента группой молодых людей. Ему были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался.

Четверым фигурантам дела уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.