Москва17 июн Вести.Житель Омска зарезал младшего брата, пытаясь защитить мать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, днем 16 июня в квартире дома, расположенного по ул. 50 лет Профсоюзов, 60-летний мужчина, действуя из личных неприязненных отношений и заступаясь за мать, нанес удары ножом своему 50-летнему брату.

Потерпевший скончался на месте происшествия… Возбуждено уголовное дело по факту убийства… Подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, устанавливаются все обстоятельства.