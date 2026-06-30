Суд заключил под стражу еще двоих обвиняемых в убийстве студента в Омске

В Омске арестованы еще два обвиняемых в убийстве студента Суд заключил под стражу еще двоих обвиняемых в убийстве студента в Омске

Москва30 июн Вести.Суд в Омской области заключил под стражу еще двух молодых людей, обвиняемых в убийстве 20-летнего студента. Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.

Накануне аналогичная мера пресечения была избрана четверым обвиняемым.

Сегодня по ходатайству следователя избрана мера пресечения в отношении двух других фигурантов сказано в заявлении омского СК

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее стало известно об убийстве 20-летнего студента одного из местных учебных заведений. Группа молодых людей 20-24 лет заманила его в заброшенное здание, где насильно связала и нанесла несколько ударов ножом. От них он скончался.

Основной причиной убийства рассматривается личная неприязнь.