Москва30 июнВести.Суд в Омской области заключил под стражу еще двух молодых людей, обвиняемых в убийстве 20-летнего студента. Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.
Накануне аналогичная мера пресечения была избрана четверым обвиняемым.
Сегодня по ходатайству следователя избрана мера пресечения в отношении двух других фигурантовсказано в заявлении омского СК
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее стало известно об убийстве 20-летнего студента одного из местных учебных заведений. Группа молодых людей 20-24 лет заманила его в заброшенное здание, где насильно связала и нанесла несколько ударов ножом. От них он скончался.
Основной причиной убийства рассматривается личная неприязнь.