Москва13 июнВести.В городе Краснотурьинск Свердловской области двум местным жителям, юношам, 2010 и 2011 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
По версии следствия, вечером 12 июня обвиняемые на территории гаражного комплекса в Краснотурьинске нанесли несколько ножевых ранений знакомой девушке 2011 года рождения. Ее обнаружили прохожие, они же вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали, однако она умерла в больнице.
Преступление совершено на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказыванийотмечается в публикации
Юноши с места преступления скрылись, но вскоре были задержаны. Решается вопрос о заключении их под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, оба фигуранта дела воспитываются в полных семьях, погибшую растила одна мать.
По его словам, парни вызвали жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе. Он добавил, что задержанные дали признательные показания.