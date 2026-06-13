Двоих подростков из Краснотурьинска обвиняют в убийстве ровесницы

В Краснотурьинске задержаны двое подростков, зарезавшие сверстницу Двоих подростков из Краснотурьинска обвиняют в убийстве ровесницы

Москва13 июн Вести.В городе Краснотурьинск Свердловской области двум местным жителям, юношам, 2010 и 2011 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По версии следствия, вечером 12 июня обвиняемые на территории гаражного комплекса в Краснотурьинске нанесли несколько ножевых ранений знакомой девушке 2011 года рождения. Ее обнаружили прохожие, они же вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали, однако она умерла в больнице.

Преступление совершено на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний отмечается в публикации

Юноши с места преступления скрылись, но вскоре были задержаны. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, оба фигуранта дела воспитываются в полных семьях, погибшую растила одна мать.

По его словам, парни вызвали жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе. Он добавил, что задержанные дали признательные показания.