Москва26 мая Вести.В Рязани возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки, проводится следствие, сообщается на странице Следственного комитета РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Установлено, что вечером 24 мая 2026 года родители потерпевшей по возвращению домой обнаружили в одной из комнат тело 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Накануне семейная пара уехала из дома, оставив дочь и 17-летнего сына вдвоем в квартире.

Следователи устанавливают местонахождение брата потерпевшей, который проверяется на причастность к совершению особо тяжкого преступления.