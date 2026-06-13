Девочку из Краснотурьинска заманили к месту убийства обманным путем

Двое юношей из Краснотурьинска планировали убийство своей 15-летней знакомой Девочку из Краснотурьинска заманили к месту убийства обманным путем

Москва13 июн Вести.Двое жителей Краснотурьинска Свердловской области, обвиняемые в убийстве 15-летней знакомой, заманили жертву обманным путем, заранее планируя убийство. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, передает РИА Новости.

В субботу региональный главк СК России сообщил, что в городе Краснотурьинск Свердловской области двум местным жителям, юношам, 2010 и 2011 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и по предварительному сговору.

Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе. Причинив травмы, они ретировались, не вызвав "неотложку" сказал Горелых

По его словам, задержанные дали признательные показания, у них изъято орудие убийства - колюще-режущий предмет.

Сообщалось, что преступление было совершено вечером 12 июня на территории гаражного комплекса в Краснотурьинске. Уточнялось, что обвиняемые нанесли несколько ножевых ранений знакомой девушке 2011 года рождения. После этого фигуранты скрылись с места преступления, оставив знакомую умирать. Скорую девушке вызвали прохожие. Пострадавшая скончалась в больнице.

Причиной убийства, по версии следствия, стал конфликт, возникший между одним из юношей и девушкой из-за оскорбительных высказываний.

Сообщалось, что убийцы воспитывались в полных семьях. Погибшую воспитывала одна мать.