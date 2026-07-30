В Свердловской области задержали четырех человек по делу о заказном убийстве Раскрыто заказное убийство 1999 года – четыре человека задержаны

Москва30 июл Вести.В городе Серове Свердловской области задержали четырех человек по делу об убийстве, которое было совершено в 1999 году. Среди задержанных — двое мужчин и две женщины, сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.

По версии следствия, местная жительница и её дочь решили организовать убийство их знакомой, которая до этого совершила убийство их родственника. Для этого они подыскали посредника и непосредственного исполнителя преступления уточняется в сообщении

Жертву задушили осенью 1999 года. Чтобы скрыть преступление, тело вывезли в багажнике, отвезли за территорию местного завода и утопили в водоеме.

Преступление удалось раскрыть благодаря работе следователей и криминалистов, которые занимаются делами прошлых лет. Они нашли новых свидетелей, провели очные ставки и восстановили картину случившегося. Пособник и исполнитель убийства признались в содеянном и подтвердили свои показания на месте преступления.

Следствие попросило суд арестовать задержанных, но в отношении одного из обвиняемых суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу.