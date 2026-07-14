Три человека найдены мертвыми в доме в Свердловской области

В Свердловской области в погребе частного дома найдены тела трех человек Три человека найдены мертвыми в доме в Свердловской области

Москва14 июл Вести.Возбуждено уголовное дело, после того как в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области вечером, 11 июля, были обнаружены тела пожилых супругов и их взрослой дочери, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

По имеющейся версии, смерть указанных граждан наступила в результате нехватки кислорода в погребе, куда самостоятельно спустились пострадавшие говорится в сообщении

Женщина 1991 года рождения спустилась в погреб, чтобы убрать банки, и потеряла сознание. За ней спустились мать, а потом отец, которые также потеряли сознание. В итоге, все трое погибли.

Из‑за случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас они разбираются в обстоятельствах трагедии: осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей, собирают нужные документы. Чтобы точно установить причину смерти, проводят экспертизы.