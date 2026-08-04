В Серове полиция и СК задержали троих по делу о заказном убийстве 1999 года

В Серове задержали подозреваемых в заказном убийстве 27-летней давности В Серове полиция и СК задержали троих по делу о заказном убийстве 1999 года

Москва4 авг Вести.В Серове задержаны подозреваемые в убийстве, которое оставалось нераскрытым почти три десятилетия. О раскрытии дела сообщило ГУ МВД РФ по Свердловской области на платформе MAX.

Отмечается, что в заказном убийстве, произошедшем осенью 1999 года, теперь фигурируют трое задержанных - еще одна предполагаемая соучастница сейчас находится в медучреждении.

В Серове сотрудники полиции и СКР раскрыли заказное убийство, совершенное осенью 1999 года. По уголовному делу задержаны трое подозреваемых, еще одна фигурантка находится в больнице говорится в публикации

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых уточнил, что к раскрытию привели совместные усилия оперативников областного главка, серовских коллег и сотрудников ФСБ. Сыщикам удалось отыскать свидетелей и выйти на след организаторов и непосредственного исполнителя расправы.

Среди задержанных – неоднократно судимый мужчина по кличке Якут и его подельник, известный в криминальной среде как Татарин. Оба имеют внушительный список прошлых преступлений.

По данным следствия, заказчицами выступили местная жительница и ее дочь. Они решили избавиться от знакомой, которую считали причастной к гибели родственника. Для исполнения замысла привлекли посредника и киллера. Жертву задушили в квартире на улице Каляева, а тело потом вывезли на автомобиле и сбросили в водоем на территории промзоны.

Расследование продолжается.