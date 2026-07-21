Сотрудники СК поймали исполнителя заказного убийства в 2023 году в Перми Арестован исполнитель заказного убийства бизнесмена в Перми в 2023 году

Москва21 июл Вести.Сотрудники СК России задержали исполнителя заказного убийства бизнесмена, совершенного в октябре 2023 года в Перми. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Ему предъявлено обвинение в убийстве по найму (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) отмечается в публикации

Как установило следствие, предприниматель решил убить своего бизнес-партнера, чтобы получить контроль над их общим бизнесом, а также не дать ему оспорить в суде сделку, в результате которой злоумышленник мог лишиться доли в праве собственности на одно из помещений в Перми.

Организовать убийство партнера мужчина предложил своему знакомому, посулив ему за это деньги. Тот согласился. Для совершения убийства он подыскал исполнителя, а для обеспечения его средствами связи и иными необходимыми материалами привлек своего сына, пообещав всем вознаграждение.

Преступление было совершено вечером 5 октября 2023 года. Жертву застрелили в одном из баров в Орджоникидзевском районе Перми.

Бывшего бизнес-партнера и организатора убийства по найму установили и задержали в том же году. В 2025 году они были приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Исполнителю же благодаря конспирации удавалось скрываться в течение более чем двух лет.

Тем не менее системная работа следователей и правоохранителей позволила установить его личность. Фигурант был задержан при поддержке сотрудников Росгвардии.

Расследование продолжается.