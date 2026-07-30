Москва30 июлВести.В Мариуполе местный житель заказал убийство своего знакомого, которому не хотел возвращать долг в размере 10 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Донецкой Народной Республике.
По данным следствия, 27 июля мужчина рассказал своим знакомым, что от него требуют многомиллионный долг. В ответ они решили помочь избавиться от кредитора.
Знакомые заказчика, заранее распределив между собой роли, подъехали на трассу Н-20 "Донецк – Мариуполь", где находился потерпевший. После этого один из мужчин ударил его ножом и привел в действие взрывное устройство в салоне автомобиля. Далее фигуранты скрылись с места происшествияговорится в сообщении
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Правоохранители по горячим следам задержали заказчика и двоих исполнителей. В отношении них было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ходе допроса фигуранты дали признательные показания.
В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.