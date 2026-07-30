Житель Мариуполя решил убить знакомого, которому не хотел отдавать 10 млн руб. Житель ДНР заказал убийство знакомого, которому не хотел отдавать долг в 10 млн

Москва30 июл Вести.В Мариуполе местный житель заказал убийство своего знакомого, которому не хотел возвращать долг в размере 10 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Донецкой Народной Республике.

По данным следствия, 27 июля мужчина рассказал своим знакомым, что от него требуют многомиллионный долг. В ответ они решили помочь избавиться от кредитора.

Знакомые заказчика, заранее распределив между собой роли, подъехали на трассу Н-20 "Донецк – Мариуполь", где находился потерпевший. После этого один из мужчин ударил его ножом и привел в действие взрывное устройство в салоне автомобиля. Далее фигуранты скрылись с места происшествия говорится в сообщении

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители по горячим следам задержали заказчика и двоих исполнителей. В отношении них было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ходе допроса фигуранты дали признательные показания.

В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.