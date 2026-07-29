Благовещенец задушил собутыльника в новогодние праздники и теперь пойдет под суд

Житель Благовещенска предстанет перед судом за убийство знакомого Благовещенец задушил собутыльника в новогодние праздники и теперь пойдет под суд

Москва29 июл Вести.Суд Благовещенска рассмотрит дело 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 января мужчина распивал вместе со знакомым спиртное в квартире по улице Комсомольской. Мужчины поссорились и подрались.

В ходе потасовки хозяин квартиры нанес гостю множественные удары руками и ногами в область головы и грудной клетки, после чего с силой сдавил шею потерпевшего, перекрыв доступ кислорода. От механической асфиксии, вызванной сдавлением органов шеи, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия написали в пресс-службе

Обвиняемый заключен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.