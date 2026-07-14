Обвинение в убийстве предъявлено жителю Амурской области Пьяный амурчанин зарезал нового знакомого, приревновав к нему супругу

Москва14 июл Вести.Обвинение в убийстве предъявлено 42-летнему жителю села Новороссийка Ромненского муниципального округа, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Обвиняемый с супругой 11 июля отдыхал на водоеме рядом с селом, где они познакомились с мужчиной. После распития спиртного компания направилась в дом обвиняемого.

В вечернее время обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в помещении летней кухни своего дома, в ходе внезапно возникшего конфликта с потерпевшим, причиной которого послужили личные неприязненные отношения, вызванные ревностью, умышленно нанес ему один удар кухонным ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия написали в пресс-службе

Мужчина заключен под стражу.