СК: пьяный житель Приамурья выстрелил из ружья в двух человек

Житель Приамурья обвиняется в покушении на убийство двух человек СК: пьяный житель Приамурья выстрелил из ружья в двух человек

Москва6 июл Вести.Житель села Новокиевский Увал 43 лет обвиняется в покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, 28 июня 2026 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл с ружьем на участок местности, расположенный на берегу реки Селемджа в окрестностях села Новокиевка Мазановского муниципального округа. Обвиняемый произвел выстрел из ружья в одного из мужчин, однако тот увернулся и забежал за стоящий рядом автомобиль. После этого фигурант произвел выстрел в грудь второго потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, после чего обвиняемый скрылся от них в лесу и избавился от ружья отметили в пресс-службе

Мужчину задержали, позже суд отправил его в СИЗО.

Ведется следствие, в том числе выясняются мотивы совершенного преступления и определяется местонахождение ружья.