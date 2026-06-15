Волгоградца арестовали по делу о покушении на убийство двоих рыбаков

Житель Волгоградской области пытался убить двух рыбаков из-за места на берегу Волгоградца арестовали по делу о покушении на убийство двоих рыбаков

Москва15 июн Вести.Суд в Волгоградской области отправил в СИЗО жителя Калачевского района, подозреваемого в покушении на убийство двоих рыбаков из-за места на берегу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Постановлением Калачевского районного суда Волгоградской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2026 года сказано в сообщении

По версии следствия, на берегу Волго-Донского судоходного канала возле поселка Пархоменко Калачевского района между двумя жителями Волгограда, приехавшими на рыбалку, и 63-летним местным жителем завязалась перепалка. Сельчанин потребовал от них уехать, заявив, что постоянно рыбачит в этом месте.

После этого фигурант отправился домой, взял ружье ИЖ-27 и вернулся на место конфликта, где не менее двух раз выстрелил в оппонентов. В результате один из рыбаков получил проникающее огнестрельное ранение головы, а второй – огнестрельное ранение грудной клетки.

Подозреваемого задержали 11 июня.