Москва9 июлВести.В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Следствием установлено, что в конце мая 2024 года обвиняемый выпивал в доме бывшей супруги в селе Переясловка. Между ними возник конфликт, мужчина ушел в село Могилевка, но ночью вернулся с гладкоствольным ружьем. Увидев силуэт в окне, он выстрелил и был уверен, что женщина мертва. Чтобы скрыть следы, выбросил одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме.
В результате выстрела в голову 44-летняя женщина была ранена. Она была госпитализированаотмечается в сообщении
Уголовное дело направлено в суд.