Мужчина ранил бывшую супругу из ружья в Хабаровском крае Житель Хабаровского края предстанет перед судом за попытку убить бывшую жену

Москва9 июл Вести.В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в конце мая 2024 года обвиняемый выпивал в доме бывшей супруги в селе Переясловка. Между ними возник конфликт, мужчина ушел в село Могилевка, но ночью вернулся с гладкоствольным ружьем. Увидев силуэт в окне, он выстрелил и был уверен, что женщина мертва. Чтобы скрыть следы, выбросил одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме.

В результате выстрела в голову 44-летняя женщина была ранена. Она была госпитализирована отмечается в сообщении

Уголовное дело направлено в суд.