В Татарстане будут судить стрелявшего в мужа двоюродной сестры

Дело жителя Татарстана, стрелявшего дробью в родственника, дошло до суда В Татарстане будут судить стрелявшего в мужа двоюродной сестры

Москва28 июн Вести.В Татарстане завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство, возбужденного в отношении 49-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Будущий фигурант расследования приехал в гости к двоюродной сестре и стал распивать алкоголь с мужем родственницы.

В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в родственника говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавший получил несколько ранений дробью, но смог сбежать и добраться до больницы, где ему оказали необходимую помощь. Мужчина выжил. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.