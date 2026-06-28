Москва28 июнВести.В Татарстане завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство, возбужденного в отношении 49-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Преступление было совершено в октябре прошлого года. Будущий фигурант расследования приехал в гости к двоюродной сестре и стал распивать алкоголь с мужем родственницы.
В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в родственникаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавший получил несколько ранений дробью, но смог сбежать и добраться до больницы, где ему оказали необходимую помощь. Мужчина выжил. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.