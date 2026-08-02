Жителя Татарстана отправили на 6 лет в колонию за убийство брата

В Татарстане осужден мужчина за убийство собственного брата Жителя Татарстана отправили на 6 лет в колонию за убийство брата

Москва2 авг Вести.В Татарстане суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в убийстве собственного брата. Его отправили в колонию на 6 лет. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

В Республике Татарстан местный житель признан виновным в убийстве родственника… Приговором суд виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигурант – 39-летний житель Кайбицкого района. По версии следствия, в марте 2026 года он ударил родственника ножом в грудь во время конфликта. Тот погиб на месте.