Москва2 авгВести.В Татарстане суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в убийстве собственного брата. Его отправили в колонию на 6 лет. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
В Республике Татарстан местный житель признан виновным в убийстве родственника… Приговором суд виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режимаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Фигурант – 39-летний житель Кайбицкого района. По версии следствия, в марте 2026 года он ударил родственника ножом в грудь во время конфликта. Тот погиб на месте.