В Тюмени местный житель предстанет перед судом за убийство знакомого

Житель Тюмени попал под суд за убийство знакомого В Тюмени местный житель предстанет перед судом за убийство знакомого

Москва3 июл Вести.В Тюмени будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Преступление было совершено в апреле 2026 года. Действия обвиняемого были вызваны давним конфликтом. Он напал на человека с ножом и нанес им два удара в область груди и головы.

Пострадавший скончался на месте.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в убийстве написано в MAX следственного комитета

Расследователями была собрана достаточная доказательная база. Теперь дело было передано в суд для рассмотрения по существу.