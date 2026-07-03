Москва3 июлВести.В Тюмени будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Преступление было совершено в апреле 2026 года. Действия обвиняемого были вызваны давним конфликтом. Он напал на человека с ножом и нанес им два удара в область груди и головы.
Пострадавший скончался на месте.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в убийственаписано в MAX следственного комитета
Расследователями была собрана достаточная доказательная база. Теперь дело было передано в суд для рассмотрения по существу.