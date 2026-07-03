В Туве за жестокое убийство односельчанина будут судить мужчину и подростка

В Туве будут судить мужчину и подростка, забивших односельчанина кочергой В Туве за жестокое убийство односельчанина будут судить мужчину и подростка

Москва3 июл Вести.В Республике Тыва будут судить мужчину и подростка, обвиняемых в жестоком убийстве односельчанина. Как сообщает СУ СКР по региону, свою жертву они забили насмерть кочергой.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Бай-Тайгинского района, 34 и 16 лет. Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц, с особой жестокостью (п.п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в декабре 2025 года в частном доме по улице Ленина в селе Тээли. Согласно выводам следствия, между фигурантами и потерпевшим разгорелся конфликт, в ходе которого мужчине нанесли множественные удары по голове и телу железной кочергой. Тот скончался в больнице через некоторое время.

Если вина предполагаемых преступников будет доказана, им может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.