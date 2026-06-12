В Туле после убийства подростком пенсионера возбуждено уголовное дело

В Туле подросток поссорился с пенсионером и убил его кулаком В Туле после убийства подростком пенсионера возбуждено уголовное дело

Москва12 июн Вести.Следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилого жителя Тулы. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК.

Установлено, что 11 июня у зоны отдыха "Хомяковские поляны" между 16-летним подростком и 77-летним мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес один удар кулаком в лицо оппонента.

От удара потерпевший упал и скончался на месте происшествия говорится в публикации СУ СК по Тульской области в MAX

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.