Уголовное дело по факту убийства пенсионерки возбуждено в Тульской области

В Тульской области мужчина заколол пенсионерку Уголовное дело по факту убийства пенсионерки возбуждено в Тульской области

Москва27 июн Вести.Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины в микрорайоне Северо-Задонск города Доской Тульской области, сообщает региональный главк СК России.

По предварительным данным, в июне в квартире на Школьной улице в Северо-Задонске между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес знакомой ряд ударов режущим предметом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.

Его местонахождение было установлено в кратчайшие сроки. Преступником оказался ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

Следователем следственного отдела по городу Донской СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 70-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) отмечается в публикации

Решением суда обвиняемый арестован. Расследование продолжается.