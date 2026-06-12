На Камчатке мужчина убил пенсионерку, нанеся 26 ударов ножом Мужчина нанес пенсионерке 26 ударов ножом и украл телефон на Камчатке

Москва12 июн Вести.В Петропавловске-Камчатском 8 июня 2026 года было совершено убийство 66-летней женщины, на ее теле нашли 26 ран от ножа. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

Смерть наступила из-за острой кровопотери.

На теле погибшей эксперты насчитали 26 колото-резаных ранений грудной клетки и шеи, три из которых проникли в грудную клетку с повреждением сердца и легких говорится в сообщении МВД

Трагедия произошла в квартире на улице Абеля. После убийства злоумышленник поджег кресла, чтобы скрыть следы, и вся комната в итоге загорелась. Также он похитил мобильный телефон жертвы.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 41-летний мужчина, ранее судимый за убийство, разбой и причинение тяжких телесных повреждений. Они пришли к нему в съемную квартиру на проспекте Победы и начали взламывать дверь. Подозреваемый попытался покинуть квартиру через окно второго этажа, но на улице его ждали оперативники.

Позже мужчина рассказал, что сдал похищенный телефон в мастерскую по ремонту техники.