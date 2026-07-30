В Прикамье мужчина заживо сжег знакомую В Пермском крае мужчина заживо сжег знакомую пенсионерку

Москва30 июл Вести.В Пермском крае местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомой общеопасным способом – фигурант заживо сжег пожилую женщину. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, вечером 28 июля в доме, расположенном в деревне Засечная, 42-летний мужчина во время конфликта облил женщину 1959 года рождения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

В результате полученных термических ожогов потерпевшая скончалась на месте происшествия сказано в сообщении

Предполагаемого убийцу задержали. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.