В Ставрополье задержали мужчину, зарезавшего мать понравившейся ему девушки

Житель Ставрополья обвиняется в убийстве матери понравившейся ему девушки В Ставрополье задержали мужчину, зарезавшего мать понравившейся ему девушки

Москва14 июл Вести.В Ставропольском крае произошло задержание местного жителя, который обвиняется в убийстве женщины. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

Происшествие случилось 7 июля в селе Большая Джалга Ипатовского округа. Между 23-летним мужчиной и женщиной возник конфликт из-за внимания первого к ее дочери.

В ходе него фигурант нанес ножевые ранения женщине, от которых она скончалась. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, он инициировал пожар в летней кухне ее частного домовладения.

Но преступление было раскрыто "по горячим следам", а сам обвиняемый был выявлен и задержан.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он признал вину в совершенном преступлении написано в канале ставропольского СК

Теперь ведется процесс закрепления доказательной базы.