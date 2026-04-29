Москва29 апр Вести.Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной, которая захотела расстаться с ним, сообщается в MAX-канале СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля мужчина приехал к женщине домой для разговора об их дальнейших отношениях. Возлюбленная заявила, что намерена расстаться. После чего мужчина пытался задушить ее, а затем нанес несколько ударов ножом. Женщина скончалась, а мужчина скрылся с места преступления, но, осознав содеянное, сдался полиции.

Суд заключил его под стражу, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение отмечается в сообщении

Проводится следствие по уголовному делу.