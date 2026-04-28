SHOT: в Красноярске сталкер зарезал девушку и рассказал об этом в чате с бывшими SHOT: сталкер из Красноярска убил девушку и признался в этом своим бывшим

Москва28 апр Вести.В Красноярске мужчина зарезал девушку за то, что она не согласилась одолжить ему денег. Об инциденте пишет Telegram-канал SHOT.

Как сообщается, 31-летний Александр проник в дом жертвы – 32-летней Ксении. С девушкой он был знаком – несколько лет назад устраивался в офис и, хотя не прошел испытательный срок, успел познакомиться там с несколькими сотрудницами. Подруга Ксении рассказала, что погибшая общалась с мужчиной из жалости, но он решил, что они – пара.

Когда Ксения вернулась из командировки домой в коттеджный поселок "Емельяновская горка", она обнаружила там Александра. Он смог проникнуть в дом, потому что девушка забыла закрыть дверь перед отъездом. Сталкер попросил дать 10 тысяч рублей в долг пожаловался, что набрал кредиты и у него заблокированы карты.

Девушка отказала. Они начали скандалить, в порыве гнева Саша набросился на Ксюшу, задушил ее до потери сознания, а потом несколько раз ударил ее ножом в шею и бросил умирать сообщает Telegram-канал

Уточняется, что вскоре после этого девушка скончалась, не дождавшись скорой, а мужчина создал чат со своими бывшими и признался им в содеянном. Он заявил, что пытался покончить с собой после убийства.

Сейчас Александр арестован, возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным канала, Ксения была единственным ребенком в семье. У нее не было детей, но остались пожилые родители. Девушка 10 лет проработала в сфере международных грузоперевозок и таможенного оформления.