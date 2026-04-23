Москва23 апр Вести.В Красноярске следователи предъявили обвинение местному жителю в убийстве двух человек, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, в ночь на 19 апреля трое знакомых распивали спиртное в хозпостройке на Свободном проспекте. В ходе застолья между 30-летней женщиной и фигурантом возник конфликт. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес ей один удар в область груди. От полученного ранения она скончалась на месте. В момент конфликта другой участник застолья спал.

С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник поджег находившиеся в постройке вещи. Зная о том, что в помещении остается его спящий знакомый, обвиняемый покинул место происшествия. говорится в сообщении

Мужчина скончался от ожогов, добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Фигуранта задержали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.