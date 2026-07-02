В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства В Красноярском крае раскрыто жестокое убийство, совершенное в 2018 году

Москва2 июл Вести.В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Канска, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью в 2018 году, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по региону.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд отмечается в сообщении

В ноябре 2018 года в полицию обратилась жительница Канска с заявлением о пропаже ее отца. Было возбуждено уголовное дело. Но установить местонахождение мужчины не удалось, следствие приостановили. В 2026 году следователями установлена во время повторных допросов свидетелей причастность к совершенному преступлению 56-летнего жителя Канска.

Выяснилось, что обвиняемый и пропавший давно конфликтовали. В октябре 2018 года на территории автобазы на окраине Канска между ними произошел очередной конфликт. Обвиняемый ударил несколько раз мужчину по голове, тот потерял сознание. Далее обвиняемый вывез пострадавшего за город к реке Кан и зная, что пострадавший жив и находится без сознания, сжег тело, избавился от остатков золы и костных останков.