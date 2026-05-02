Москва2 маяВести.Сотрудники полиции установили обстоятельства возникновения лесного пожара в Красноярском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители задержали причастного к возгоранию в районе села Бархатово, которое произошло из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.
Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании травы и леса на Есауловской петленаписала Ирина Волк в мессенджере MAX
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался 56-житель Красноярска. Сумма причиненного ущерба еще устанавливается.
Какое наказание может грозить мужчине, будет зависеть от того, чем закончится полицейская доследственная проверка.