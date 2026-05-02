В Красноярском крае раскрыли поджог леса с помощью пиротехники

Волк: в Красноярском крае нашли поджигателя леса пиротехникой В Красноярском крае раскрыли поджог леса с помощью пиротехники

Москва2 мая Вести.Сотрудники полиции установили обстоятельства возникновения лесного пожара в Красноярском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали причастного к возгоранию в районе села Бархатово, которое произошло из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании травы и леса на Есауловской петле написала Ирина Волк в мессенджере MAX

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался 56-житель Красноярска. Сумма причиненного ущерба еще устанавливается.

Какое наказание может грозить мужчине, будет зависеть от того, чем закончится полицейская доследственная проверка.