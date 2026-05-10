Москва10 маяВести.В Шарыповском округе Красноярского края полицейские задержали двух несовершеннолетних братьев, причастных к поджогу сухой травы в селе Дубинино, сообщается в MAX-канале МВД региона.
В начале мая в полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории дачного кооператива. Площадь пожара составила более 50 квадратных метров. Огонь оперативно был потушен, пострадавших нет.
Полицейские установили причастных к поджогу: ими оказались два брата 8 и 10 лет. Они пояснили, что подожгли траву ради забавы, когда не смогли потушить огонь, побежали рассказывать матери, которая вызвала пожарныхотмечается в сообщении
Для принятия решения собранный материал будет направлен в противопожарную службу. Действия школьников рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.