В красноярском селе полиция проводит проверку после поджога травы

Москва10 мая Вести.В Шарыповском округе Красноярского края полиция задержала несовершеннолетних, которые подожгли сухую траву в селе Дубинино. Об этом сообщает региональная полиция в Telegram-канале.

Информация о возгорании сухой травы на территории дачного кооператива поступила в полицию в начале мая.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили возгорание, пострадавших нет говорится в сообщении

Площадь возгорания составила более 50 кв. м. Задержаны причастные к поджогу, это братья 8 и 10 лет. По словам несовершеннолетних, они подожгли траву ради забавы и не смогли потушить огонь самостоятельно.

В настоящее время правоохранительными органами собран материал для проведения проверки, его отправят в противопожарную службу. Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит поступок школьников.