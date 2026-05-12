Москва12 маяВести.На Камчатке игравшие с огнем дети едва не спалили село Тигиль, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
Он объяснил, что в этом году в Тигильском районе почти не было снега, и поэтому сухая трава сейчас сухая, как порох. Дети подожгли ее и сразу же начался пожар.
В Тигиле дети, играя с огнем, чуть не сожгли полселанаписал он в соцсети "ВКонтакте"
Неконтролируемое горение распространилось на 250 квадратных метров.
Дети сами позвонили по телефону 112. На место немедленно прибыли огнеборцы и потушили пожар. Лебедев сообщил, что виновник пожара установлен, и его родители понесут ответственность.