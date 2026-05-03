МВД: поджигателя сухой травы в Забайкалье привлекут к ответственности

Полиция в Забайкалье выявила виновника степного пожара МВД: поджигателя сухой травы в Забайкалье привлекут к ответственности

Москва3 мая Вести.В Могочинском округе Забайкалья полицейские установили виновника степного пожара, он будет привлечен к ответственности, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы неподалеку от села Джелонда. Стражи порядка установили виновника степного пожара. Им оказался местный житель 1971 года рождения, который выжигал сухую траву на своих сенокосных угодьях. Пожарные оперативно потушили огонь.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы Госпожнадзора для принятия правового решения отмечается в сообщении

Полицейские напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрена ответственность.