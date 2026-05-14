Забайкалец получил два года за поджог забора соседа, с которым был в ссоре

Жителя Забайкалья осудили на два года за поджог соседского забора

Москва14 мая Вести.Мужчина 24 лет осужден на два года колонии-поселения за поджог забора своего соседа, с которым был в ссоре, сообщили в канале Объединенного пресс-центра судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Из-за обиды на соседа подсудимый решил поджечь ему забор, но пламя быстро распространилось на дровяник, расположенный рядом. Увидев это, мужчина растерялся, испугался и ушел. Огнем была уничтожена часть дров, повреждены деревянный забор и надворная постройка написали в пресс-центре

Молодой человек признал вину, раскаялся, а также извинился перед потерпевшим, возместил ему ущерб и привез машину дров. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.