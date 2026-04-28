Двое подростков устроили пожар сухой травы на площади 0,7 гектара в Забайкалье МЧС: в Забайкалье двое подростков стали виновными в ландшафтном пожаре

Москва28 апр Вести.Двое подростков стали виновными в пожаре сухой растительности на площади 0,7 гектара в поселке Дарасун на улице Шахтерской в Забайкалье, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Дознаватели установили причину пожара и лица, причастные к возгоранию. Ими оказались двое подростков 2012 и 2013 годов рождения, проживающих неподалеку. Дети играли с зажигалкой: сначала хотели обжечь металлический предмет, затем решили поджечь сухую траву. Когда пламя начало быстро распространяться, один из подростков попытался самостоятельно потушить огонь, другой побежал домой. Возгорание заметила соседка, она вызвала пожарных.

Материалы по факту поджога сухой травы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в установленном порядке отмечается в сообщении

С начала 2026 года на территории Забайкальского края установлены 34 виновных в возникновении пожаров сухой растительности. Из них 8 – несовершеннолетние.